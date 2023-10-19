Шона Пенна заметили страстно целующимся с украинкой в Ницце: фото влюбленных

19 октября 2023, 16:30
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Источник:

Daily Mail

Голливудский актер Шон Пенн и его любимая – украинская актриса Ольга Коротяева – попали в объектив папарацци в аэропорту Ниццы. Влюбленных подловили на страстном поцелуе.

Шона Пенна и Ольгу Коротяеву сфотографировали папарацци

Пара выглядела влюбленно и счастливо. Знаменитости обнимались и целовались, не скрывая своих чувств.

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Об отношениях американца и украинки стало известно в мае этого года. Тогда знаменитостей сфотографировали на свидании.

Кстати, Коротяева младше 63-летнего Пенна на 19 лет. Родом она из Черкасс. Избранница Пенна работала телеведущей на канале "Украина", играла в театре в Париже и снялась в нескольких фильмах. Вероятно, она уже длительное время проживает во Франции.


Шон Пенн целуется с украинкой Ольгой Коротяевой


Возлюбленная Пенна младше его на 19 лет


Влюбленные крепко обнимались в аэропорту

Заметим, что в начале сентября Пенн и Коротяева приезжали в Киев. Они побывали на Саммите первых леди и джентельменов. Влюбленные сидели рядом и мило держались за руки.

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Кратко о личной жизни Шона Пенна

  • Предыдущая избранница Пенна была младше его на 30 лет. С австралийской актрисой Лейлой Джордж Пенн встречался 4 года, а затем еще почти 2 года прожил в браке. Актер считает, что сам испортил эти отношения, потому что был "невнимательным парнем". В то же время, СМИ распространяли слухи о меркантильности Лейлы.
  • В общем, голливудский актер был женат трижды. Первой его супругой стала Мадонна. Пара женилась в 1985 году и прожила вместе до 1989 года.
  • Второй брак Пенна был длиннее – он длился 14 лет. Актриса Робин Райт родила мужчине двоих детей – сына и дочь.
Автор: Квітослава Туз