Шона Пенна заметили страстно целующимся с украинкой в Ницце: фото влюбленных

Голливудский актер Шон Пенн и его любимая – украинская актриса Ольга Коротяева – попали в объектив папарацци в аэропорту Ниццы. Влюбленных подловили на страстном поцелуе.

Шона Пенна и Ольгу Коротяеву сфотографировали папарацци

Пара выглядела влюбленно и счастливо. Знаменитости обнимались и целовались, не скрывая своих чувств.

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Об отношениях американца и украинки стало известно в мае этого года. Тогда знаменитостей сфотографировали на свидании.

Кстати, Коротяева младше 63-летнего Пенна на 19 лет. Родом она из Черкасс. Избранница Пенна работала телеведущей на канале "Украина", играла в театре в Париже и снялась в нескольких фильмах. Вероятно, она уже длительное время проживает во Франции.



Шон Пенн целуется с украинкой Ольгой Коротяевой



Возлюбленная Пенна младше его на 19 лет



Влюбленные крепко обнимались в аэропорту

Заметим, что в начале сентября Пенн и Коротяева приезжали в Киев. Они побывали на Саммите первых леди и джентельменов. Влюбленные сидели рядом и мило держались за руки.

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Кратко о личной жизни Шона Пенна