65-летняя звезда поражает своей непревзойденной формой. Поэтому время от времени не стесняется быть откровенной со своей аудиторией.

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Потрясающая Шэрон

Актриса Шэрон Стоун стала известна благодаря фильму "Основной инстинкт". В одном из своих интервью она призналась, что за эту роль заработала всего 500 тысяч долларов. Гонорар ее партнера Майкла Дугласа составлял 14 миллионов долларов. Шэрон говорит, что тогда она была новичком в профессии.

"На съемочной площадке было 300 мужчин. Парикмахеры, визажисты, гримеры – все были мужчины, когда я снималась в сексуальных сценах. Иногда я могла просить костюмера-женщину остаться на съемочной площадке, пока я не закончу сцену. Теперь все изменилось – в кино снимаются женщины и я очень благодарна", – сказала она вспоминая свою работу.

Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт" / Скриншот с видео

Яркая блондинка всегда привлекала мужчин. И даже в свои 65 лет она имеет отличную форму. Время от времени Шэрон не стесняется откровенно демонстрировать ее в своем Инстаграме. На днях актриса поделилась фотографией со съемок для одного издания. В нижнем белье, чулках и куртке на голое тело Стоун довольно откровенно позировала.

Подписчики достаточно комплементарно оценили внешний вид звезды. Это при том, что она не так давно признавалась о проблемах со здоровьем. В 2001 году она перенесла тяжелый инсульт и кровоизлияние в мозг. Сейчас Шэрон долдна непрерывно спать ежедневно по 8 часов, чтобы это снова не повторилось.

Свою форму Шэрон Стоун поддерживает с помощью спорта и здорового питания. Молоко, сок, фрукты и занятия в зале 4 – 5 раз в неделю – вот секрет ее стройности.

Я обожаю плавание – это лучшая спортивная тренировка для меня. А также стою в планке. Иногда устраиваю соревнования между своими сыновьями кто дольше простоит,

– рассказывала она в одном из своих интервью.

В марте этого года Шэрон Стоун была замечена на вечеринке Vanity Fair в компании 32-летнего актера Остина Батлера. Таблоиды предполагали что они могли обмениваться телефонами.