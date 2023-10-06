Так, всемирноизвестная дизайнер свадебных платьев Вера Вонг присоединилась к созданию образа Виктории для ее свадьбы с Дэвидом. Вера вспомнила, как вынуждена была четыре раза летать между Лондоном и Нью-Йорком с корсетом бывшей участницы "Spice Girl".

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Металлический корсет

Виктория и Дэвид поженились в 1999 году. Тогда женщина поразила всех своим изысканным образом в платье цвета шампанского. Особой его изюминкой стал корсет. Его делал на заказ корсетный мастер Мистер Перл, который работал исключительно в Лондоне.

Я называю это "трансатлантическим" платьем. Ибо тот лиф 4 раза летал на Concorde (пассажирский самолет – 24 Канал),

– рассказала Вонг.

Дэвид и Виктория в свадебных образах / Инстаграм Дэвида Бекхэма

Сначала она летала в Лондон, а затем Виктория дважды прилетала в Нью-Йорк на примерку. Почему именно этого мастера выбрала миссис Бекхэм, потому что его корсеты делают уникальную тонкую талию, как в давние времена.

"Он изготавливает корсеты, которые нужно втягивать в эти металлические вещи. Чтобы зашнуроваться, нужно около 45 минут, и ваша талия может уменьшиться буквально до 18 дюймов, как у Скарлетт О'Хары", – отметила дизайнер.

Виктория Бекхэм в свадебном платье / Инстаграм Дэвида Бекхэма

Вера Вонг признается, что такой метод фиксации талии считает достаточно экстремальным, потому что всегда была за комфорт для невест. Но согласилась с выбором Виктории. Единственное, когда звезда забеременела, примерки пришлось приостановить. Более чем через год "трансатлантическое" платье снова вернулось в дело.

Я помню маленького Бруклина, который ползал в кроватке пока его мама примерила свадебное платье,

– вспомнила Вонг.

Кстати, тогда еще маленький Бруклин сопровождал своих звездных родителей на церемонии. Дэвид в своем Инстаграме раньше делился архивными фото, где они всей семьей в фиолетовых костюмах весело проводят время на свадебном афтепате.

Вторые свадебные образы Виктории и Дэвида / Инстаграм Дэвида Бекхэма

"Я просто последовал примеру Виктории. Но о чем мы думали?", – иронически прокомментировал эти образы Дэвид, характеризуя неопределенную моду 90-х.