"Так мы будем всегда вместе": у близняшек есть один жених на двоих

30-летние сестры-близняшки из Австралии Анна и Люси ДеКинк настолько близки, что идентифицируют себя как одного человека. Женщины не хотят расставаться ни на миг, а потому даже парень у них один на двоих.

Сестры пытаются одновременно забеременеть

Анна и Люси, пожалуй, самые одинаковые близняшки в мире. Женщины даже сделали пластические операции, чтобы стать еще больше похожими.

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Мы просто думаем, что мы один человек. Мы не будем счастливы, если не будем идентичны,

– сказали девушки.

Как-то, когда Анна записалась к стоматологу, чтобы вырвать больной зуб, Люси также пришла к специалисту, чтобы избавиться от того самого зуба. Хотя у нее он был абсолютно здоровый. Просто женщина не хотела отличатся от своей сестры. Женщины даже взвешивают свою еду, чтобы всегда есть одинаковые порции.



Анна и Люси – самые одинаковые близняшки в мире / Фото из инстаграма девушек

В амурных делах Анна и Люси также не хотят отличаться. Когда-то они пробовали встречаться с разными мужчинами, но им это не понравилось. Девушки хотят быть всегда вместе, а потому влюбились в одного мужчину – Бена.

Сестры познакомились с Беном около 10 лет назад и все трое влюбились. Ревности между девушками нет, ведь они все делают вместе, даже в душ ходят втроем. Похоже, что девушки планируют выйти замуж за Бена, потому что уже называют его своим женихом.

Сейчас женщины пытаются одновременно забеременеть, потому что хотят пережить этот опыт вместе.