"Так мы будем всегда вместе": у близняшек есть один жених на двоих

19 июля 2024, 14:40
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Источник:

The Sun

30-летние сестры-близняшки из Австралии Анна и Люси ДеКинк настолько близки, что идентифицируют себя как одного человека. Женщины не хотят расставаться ни на миг, а потому даже парень у них один на двоих.

Сестры пытаются одновременно забеременеть

Анна и Люси, пожалуй, самые одинаковые близняшки в мире. Женщины даже сделали пластические операции, чтобы стать еще больше похожими.

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Мы просто думаем, что мы один человек. Мы не будем счастливы, если не будем идентичны,
– сказали девушки.

Как-то, когда Анна записалась к стоматологу, чтобы вырвать больной зуб, Люси также пришла к специалисту, чтобы избавиться от того самого зуба. Хотя у нее он был абсолютно здоровый. Просто женщина не хотела отличатся от своей сестры. Женщины даже взвешивают свою еду, чтобы всегда есть одинаковые порции.


Анна и Люси – самые одинаковые близняшки в мире / Фото из инстаграма девушек

В амурных делах Анна и Люси также не хотят отличаться. Когда-то они пробовали встречаться с разными мужчинами, но им это не понравилось. Девушки хотят быть всегда вместе, а потому влюбились в одного мужчину – Бена.

Сестры познакомились с Беном около 10 лет назад и все трое влюбились. Ревности между девушками нет, ведь они все делают вместе, даже в душ ходят втроем. Похоже, что девушки планируют выйти замуж за Бена, потому что уже называют его своим женихом.

Сейчас женщины пытаются одновременно забеременеть, потому что хотят пережить этот опыт вместе.

Автор: Софія Мінджоса