"Я очень люблю женщину, о которой никому не могу сказать": Жадан прочитал стихотворение для всех влюбленных

Ко Дню Святого Валентина Сергей Жадан сделал подарок для всех влюбленных. Поэт проникновенно прочитал свое стихотворение. Прекрасный момент попал на видео.

Слушать, как Жадан читает свои стихи, можно вечно. Его поэтические признания в любви – лучшее из искусств. Тем более когда вокруг празднично-романтическая атмосфера.

Обратите внимание Впервые в Украине: МУР создал альбом-мюзикл о писателях расстрелянного возрождения

Я очень люблю женщину, о которой никому ничего не могу сказать. Люблю ее голос, люблю, когда она заговаривает первой, после молчания, после сгустка тишины,

– прочитал Жадан.

Жадан прочитал свое стихотворение ко Дню Святого Валентина: смотрите видео

Звезда "Игры престолов" прочитал стихотворение Жадана

Поэзию Жадана знают и любят во всем мире. Осенью 2023 года сеть "взорвало" видео, как стихотворение "Плеер" зачитал ирландский актер Джек Глисон – король Джоффри из "Игры престолов". Посмотреть можно здесь.

Глисон активно поддерживает украинцев в их борьбе за жизнь и свободу. В феврале 2023 года актер приехал в Украину. В частности, посетил Киев. В украинской столице Глисон передал пикап для Вооруженных сил Украины, который купили британские волонтеры. Кроме того, актер принял участие в ряде благотворительных мероприятий.