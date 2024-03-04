"Сумасшедшие сталкеры": семья невесты проехала 1000 миль, чтобы сорвать ее свадьбу

Энтони и Лиза сбежали за тысячу миль, чтобы пожениться. Свадьбу планировали отпраздновать как можно дальше от родственников Лизы. Однако они все равно приехали.

Когда Лиза узнала, что ждет ребенка, они с Энтони решили пожениться. Тайная свадьба должна была состояться в Колорадо.

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Лиза и Энтони арендовали трейлер для ближайших друзей и забронировали место для свадьбы на Airbnb. Главной целью было убежать как можно дальше от семьи Лизы.

Энтони рассказал, что его возлюбленная выросла в абьюзивной семье. У ее матери якобы были проблемы с наркотиками. Женщина пыталась убедить Лизу, что семья – единственное, что у нее есть. Энтони отметил, что это – безумные сталкеры.

Скрыть свадьбу не удалось

О предстоящем радостном событии Лиза рассказала только родной сестре. Однако чтобы сорвать свадьбу, приехала вся родня.

Вся ее семья, мама, папа, сестры, сестры, ребята, все проехали более тысячи миль, чтобы сорвать нашу свадьбу,

– рассказал Энтони.

В конце концов, дорогие родственники ворвались в помещение, арендованное на Airbnb, и сделали все, чтобы испортить свадьбу. Праздник получился настолько "классным", что фотограф вообще отказался работать. Молодожены не смогли попасть на каток и потеряли праздничный ужин. В конце концов, Энтони и Лиза были просто рады, что этот день завершился.