В материале 24 Канала мы расскажем о нескольких увлекательных интересных играх и идеях, которые можно организовать даже без дополнительных затрат. Безусловно, вашему партнеру точно понравится, вы только попробуйте!

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5 пикантных игр для взрослых

Любовные послания

Эта игра способствует более прочной интимной связи между партнерами и раскрывает возможности для творческого общения. Один из вас пишет или рисует приятные слова на теле другого, а тот должен угадать их с помощью прикосновения. Это позволяет почувствовать и расширить пределы своей чувствительности.

Чаши желаний

Эта игра позволяет осуществить фантазии, о которых вы, возможно, даже не говорили открыто. Запишите интимные задачи на картах и поместите их в две чаши. Поочередно доставайте карты из чаш и реализуйте ваши мечты.

Игры в постели / Wedding Affair

Правда или действие

Основная идея этой игры достаточно проста: для ее проведения понадобятся специальные карточки, каждая из которых содержит два вида задач – сказать правдивый ответ на вопрос или осуществить определенное действие. Участники игры по очереди принимают участие, прежде чем они, не смотря, вытаскивают карточку. Участник должен решить, выберет ли он рассказывать правду, или выполнять задачи.

Секс-таймер

Продолжительность этой игры ограничена, что добавляет нотку напряжения. Вы и ваш партнер взаимодействуете ласками и прикосновениями, воздерживаясь от проникновений до окончания таймера. Это создает атмосферу ожидания и неизвестности.

Таймер секс / Always Attract