Если откровенно, тема секса всегда интересовала людей – писатели – не исключение. Многие из них в последнее время все больше склоняются к открытому освещению интимных аспектов через свои книги.

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3 важные книги о сексе

"Книга 69 мифов о сексе. Узнайте наконец, правда ли то, о чем вы стеснялись спросить"

Авторы: Аарон Кэрролл, Рэйчел Вримен

Год выхода: 2016

Издательство: Виват

Эта книга разоблачает мифы о сексе с чисто научной точки зрения, которые просто удивляют своей нелепостью. Она способна открыть истины и восполнить пробелы в ваших знаниях.



Обложка "Книги 69 мифов о сексе. Узнайте наконец, правда ли то, о чем вы стеснялись спросить" / Виват

"Кончай! Твое право на удовольствие"

Автор: Лори Минц

Год выхода: 2023

Издательство: Книголав

Это издание побуждает к более глубокому исследованию собственного тела и сексуальности, вдохновляя вас узнавать больше. Оно предлагает подходить к вопросам секса и удовольствиям свободно. Лори Минц провела большое научное исследование и выяснила, что недостаточное удовлетворение не всегда обусловлено только взаимодействием партнеров, но и обществом, культурой и даже языком!

Обложка книги "Кончай! Твое право на удовольствие" / Книголав

"Давайте поговорим о вашем последнем сексе. Обнажите тело, чтобы раскрыть душу"

Автор: Йен Кернер

Год выхода: 2022

Издательство: Лаборатория

Сексолог и психотерапевт Йен Кернер подчеркивает: нет необходимости спешить с разрывом ваших отношений – есть возможность исправить ситуацию.

Кернер проведет анализ вашего сексуального сценария – начала, середины и завершения интимного акта. Он поможет разобраться, где были допущены ошибки и как создать условия для того, чтобы оба партнера могли получить удовольствие и раскрыться на самом деле.

В этой книге четко и откровенно рассказывается о всех возможных путях достижения удовлетворения, о настройке психологической и сексуальной связи с вашим партнером, о возвышении ваших отношений на новый уровень и восстановлении потухших чувств через нежность и размеренность.



Обложка книги "Давайте поговорим о вашем последнем сексе. Обнажите тело, чтобы раскрыть душу" / Лаборатория