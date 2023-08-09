Если откровенно, тема секса всегда интересовала людей – писатели – не исключение. Многие из них в последнее время все больше склоняются к открытому освещению интимных аспектов через свои книги.
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3 важные книги о сексе
"Книга 69 мифов о сексе. Узнайте наконец, правда ли то, о чем вы стеснялись спросить"
Авторы: Аарон Кэрролл, Рэйчел Вримен
Год выхода: 2016
Издательство: Виват
Эта книга разоблачает мифы о сексе с чисто научной точки зрения, которые просто удивляют своей нелепостью. Она способна открыть истины и восполнить пробелы в ваших знаниях.
Обложка "Книги 69 мифов о сексе. Узнайте наконец, правда ли то, о чем вы стеснялись спросить" / Виват
"Кончай! Твое право на удовольствие"
Автор: Лори Минц
Год выхода: 2023
Издательство: Книголав
Это издание побуждает к более глубокому исследованию собственного тела и сексуальности, вдохновляя вас узнавать больше. Оно предлагает подходить к вопросам секса и удовольствиям свободно. Лори Минц провела большое научное исследование и выяснила, что недостаточное удовлетворение не всегда обусловлено только взаимодействием партнеров, но и обществом, культурой и даже языком!
Обложка книги "Кончай! Твое право на удовольствие" / Книголав
"Давайте поговорим о вашем последнем сексе. Обнажите тело, чтобы раскрыть душу"
Автор: Йен Кернер
Год выхода: 2022
Издательство: Лаборатория
Сексолог и психотерапевт Йен Кернер подчеркивает: нет необходимости спешить с разрывом ваших отношений – есть возможность исправить ситуацию.
Кернер проведет анализ вашего сексуального сценария – начала, середины и завершения интимного акта. Он поможет разобраться, где были допущены ошибки и как создать условия для того, чтобы оба партнера могли получить удовольствие и раскрыться на самом деле.
В этой книге четко и откровенно рассказывается о всех возможных путях достижения удовлетворения, о настройке психологической и сексуальной связи с вашим партнером, о возвышении ваших отношений на новый уровень и восстановлении потухших чувств через нежность и размеренность.
Обложка книги "Давайте поговорим о вашем последнем сексе. Обнажите тело, чтобы раскрыть душу" / Лаборатория