Ниже мы собрали для вас пикантных 5 эротических сцен в кино, которые обязательно вас поразят. Готовы к соблазнительному просмотру?

Обратите внимание 10 чувственных треков для страстного секса

5 секс-сцен в кино, которые вы захотите повторить дома

Психологи подчеркивают, что такие фильмы часто помогают парам преодолеть трудности в отношениях. Вопреки всему, что еще может побудить пару снова разжечь страсть между собой, как ни высококачественное кино с эротическими нотками?

"Мистер и миссис Смит", 2005 год

Эта пара представляет собой воплощение живых секс-символов. Когда-то настоящие муж и жена Брэд Питт и Анджелина Джоли за всю свою актерскую карьеру делили экранное пространство всего дважды. По мнению критиков "Мистер и миссис Смит" – не жемчужина кинематографии, но он проделал свою работу, показав актеров с сексуальной привлекательностью на протяжении всего фильма.

В каждом кадре фильма давай возможность заняться страстной любовью. Заклятые враги превращаются в сексуальных диких зверей прямо с поличным. Сцены секса здесь очень горячие.

"Мистер и миссис Смит": смотрите эротическую сцену

"Искупление", 2007 год

Любовная сцена в "Искушении" очень размыта, но просто не может не задеть зрителей. Сесилия (Кира Найтли) сталкивается с Робби (Джеймс МакЭвой) через эротичное письмо, которое он ей написал. А потом они целуются в библиотеке в спонтанный, безудержный момент страстного романа. Этой сцене удается показать множество эмоций, по которым проходят персонажи.

"Искупление": смотрите эротическую сцену

"Секретарь", 2001 год

Фильм раскрывает множество эмоций и переживаний, которые нормальный человек побоялся бы принять. Молодая женщина, недавно вышедшая из психбольницы, устраивается секретаршей к требовательному адвокату, где их отношения с деловыми переходят в сексуальные, с элементами БДСМ.

Садомазохизм создает фон для очень необычной эротической романтической драмы. Фильм не для всех, но в нем есть смешные и удивительные моменты одинаково.

"Секретарь": смотрите эротическую сцену

Интересно 10 эротических фильмов и сериалов Netflix, которые вы должны увидеть

"Дневник памяти", 2004 год

Режиссер Ник Кассаветис подобрал идеальных актеров Райана Гослинга и Рэйчел МакАдамс, чтобы сыграть двух страстных влюбленных, преодолевающих социальные предрассудки и барьеры времени. Огромную роль в успехе фильма сыграла незыблемая химия между главными героями.

Ной и Элли воссоединяются. Они целуются под дождем, а затем занимаются безумной любовью. Это фантастическое событие, поскольку Ной и Элли влюблены друг в друга с детства.

Элли обручена другим молодым человеком, что, кажется, значительно усложняет ситуацию, делая эту сексуальную сцену под дождем еще более напряженной, эмоциональной и мощной, чем вы можете себе представить. Ведь даже самый сильный ливень не сможет погасить огонь между ними.

"Дневник памяти": смотрите эротическую сцену

"Роковая страсть", 2014 год

Учитель Клер Петерсон (Дженнифер Лопес) живет одна со своим сыном подростком Кевином (Иэн Нельсон) в пригороде. Она рассталась со своим мужем Гарретом Петерсоном (Джон Корбетт) после того, как узнала, что у него есть роман с коллегой в Лос-Анджелесе. Гаррет хочет начать все сначала, но Клер непоколебима и предпочитает одиночество.

Когда хороший племянник ее соседки теряет своих родителей в автокатастрофе, он переезжает в соседний дом с Клером и подружится с ее сыном. Ноа (Райан Гусман) кажется очаровательным молодым человеком. Вскоре между ним и Клером возникает сексуальная искра, и однажды они проводят страстную ночь. На следующее утро Клер начинает сожалеть о том, что он сделал, но Ной становится одержим ею и раскрывает свою подлинную личность.

"Роковая страсть" : смотрите эротическую сцену