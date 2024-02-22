Секс имеет существенное влияние на жизнь людей. К слову, ранее ученые пробовали выяснить, сколько раз в неделю им нужно заниматься, чтобы дожить до ста.

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Почему секс стоит сделать частью рутины

Эксперты отмечают, что секс вечером может очень положительно повлиять на жизнь человека. В частности, он будет способствует расслаблению организма, улучшает сон, а также – укрепляет иммунную систему.

Если на постоянной основе заниматься сексом вечером, можно отказаться от снотворных. Физиотерапевт Жаклин Сибах заметила, что секс высвобождает гормоны, которые улучшают качество сна. Кроме того, они ускоряют процесс засыпания. Мышечные сокращения, которые фиксируют во время секса, целом вызывают общее рефлекторное расслабление мышечной ткани.

Также секс снижает уровень стресса. В частности, это происходит благодаря высвобождению эндорфинов. Они улучшают настроение и дарят ощущение счастья и безопасности, с которым гораздо легче засыпать. Между тем "окситоцин", который называют "гормоном любви", снижает артериальное давление и уровень кортизола.

Кроме того, людям рекомендуют для лучшего сна еще поэкспериментировать с температурой. В частности, можно использовать одеяло с регулируемой температурой или прохладный душ.