Мы подготовили подборку с фотографиями 8 актеров, показывающих, как они выглядят сейчас и какими были в 2010 году. Некоторые из них вас могут очень удивить!

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Джош Хатчерсон

Американский актер Джош Хатчерсон прославился еще в детстве. Однако после съемок в трилогии "Голодные Игры" он поставил свою актерскую карьеру на паузу. Многие из нас уже давно не видели новых фотографий Джоша, ведь в инстаграме он не активен.

Звезда "Голодных Игр" в 2010 году / Фото Getty Images

Джош Хатчерсон в 2023 году:

Зак Эфрон

После фильма "Школьный мюзикл" Зак Эфрон был любимцем всех девушек-подростков. Актер влюблял в себя харизмой и романтическими ролями. Сейчас Эфрон продолжает сниматься в кино, правда уже не в главных ролях.



Как выглядел Зак Эфрон в 2010 году / Фото Getty Images

Несколько лет назад ходили слухи, что Эфрон сделал пластику лица. Чтобы расставить все точки над "i", актер в прошлом году появился на публике. Его было не узнать – поклонники предполагали, что Эфрон переборщил с инъекциями.

Актер объяснил, что произошло на самом деле – он травмировал подбородок, когда упал и ударился о гранитный фонтан. После этого у него возникли проблемы с мышцами на щеках. Чтобы исправить это, Эфрон стал посещать физиотерапевта.

Зак Эфрон в 2023 году:

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Дилан О'Брайен

Этот американский актер снискал женское пристрастие благодаря съемкам в сериале "Волчонок", где он сыграл забавного и неуклюжего друга главного героя – Стайлза Стилински. Еще большую популярность Дилану О'Брайену добавила главная роль в фильме "Бегущий лабиринтом".

С годами актер не сильно изменился – он возмужал и отрастил бороду.

Дилан О'Брайен в 2012 и 2023 годах / Фото Getty Images

Тайлер Поузи

А вот исполнитель главной роли в сериале "Волчонок" Тайлер Поузи с годами стал выглядеть еще лучше и стильнее.



Тайлер Поузи в 2012 году / Фото Getty Images

В 2023 году он женился на певице Phem. Кроме того, Поузи основал поп-панк-группу Five North.

Поузи сейчас:

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Логан Лерман

Американский актер Логан Лерман получил известность после исполнения роли Перси Джексона в одноименном фильме. Впоследствии он снялся в фильме со звездой "Гарри Поттера" Эммой Уотсон "Хорошо быть тихоней".



Как выглядел Логан Лерман в 2010 году / Фото Getty Images

В 2022 году Логан снялся во второстепенной роли в фильме "Быстрее пули". Сейчас он также занимается продюсированием фильмов.

Логан Лерман в 2023 году:

Тейлор Лотнер

В 2009 году поклонницами Тейлора Лотнера были миллионы девушек, которые предпочли оборотня, а не вампира. Популярность Лотнеру принесла роль Джейкоба в "Сумерках". Там он часто появлялся без футболки, показывая идеальный пресс.



Горячий Тейлор Лотнер в 2010 году / Фото Getty Images

Сейчас актер продолжает сниматься в кино, правда, уже не у столь популярных. В 2022 году он женился на медсестре Тейлор Доум.

Тейлор Лотнер в 2023 году:

Йен Сомерхолдер

В 2009 году поклонницы известно сериала "Дневники вампира" разделились – кто-то влюбился в хорошего Стефана, а кому-то по душе пришелся злодей Дэймон. Роль красавца Дэймона исполнил харизматичный Йен Сомерхолдер. Перед его голубыми глазами и четкими чертами лица было трудно устоять.



Йен Сомерхолдер в 2010 году / Фото Getty Images

Сомерхолдер с 2015 года состоит в браке со звездой фильма "Сумерки" Никки Рид, вместе они воспитывают двоих детей. Также известно, что актер поддерживает тесную связь со своим "экранным братом" Полом Уэсли, сыгравшим роль Стефана в "Дневниках вампира". У коллег по съемочной площадке и у друзей есть совместный бизнес – компания по производству бурбона под названием Brother's Bond.

Йен Сомерхолдер сейчас:

Роберт Паттинсон

В 2010 году англичанин Роберт Паттинсон имел миллионы поклонниц по всему миру. Роль печального и загадочного Эдварда Каллена принесла ему мировую известность и любовь.



Роберт Паттинсон в фильме Сумерки / Скриншот из фильма

В 2023 году Паттинсон продолжает сниматься в кино. Также он уже 5 лет находится в отношениях с актрисой и моделью Сьюки Уотерхаус.



Паттинсон в 2023 году стал еще красивее / Фото Getty Images