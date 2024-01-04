Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы стать счастливым

Моника Карпински – эксперт по свиданиям – официально объявила 2024 – годом, когда стоит перестать волноваться из-за секса. Вернее – его частоты.

Время перед и после нового года – идеальное, чтобы "подарить" себе одну или даже несколько причин для тревогb. Когда подводишь итоги или планируешь цели, может показаться, что все вокруг живут как-то лучше. У них – лучшая карьера, более счастливые отношения, регулярный секс.

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Неожиданно, но, по словам Карпински, чаще всего люди беспокоятся именно из-за секса. В частности, их интересует: как часто нужно заниматься сексом, чтобы это было классно и правильно. Этой теме было посвящено множество материалов, обсуждений и даже научных исследований. И все ради того, чтобы узнать самое главное: сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы испытывать настоящее счастье.

Участие в эксперименте приняли 30 тысяч человек

Дошkj до того, что провели масштабный опрос (участие в нем приняли 30 тысяч человек). Результат – удивил. Чаще о счастье заявляли пары, занимающиеся сексом раз в неделю. Исследователи отмечают: очевидно, эти люди считают, что достигли так называемого "золотого стандарта".

Между тем, другое исследование показало: частота секса не влияет на уровень счастья. Напротив – чем счастливее партнеры чувствуют себя в своей жизни, тем больше им хочется секса. В частности, речь идет о социальной защищенности и финансовой подушке.

В общем, все – индивидуально. До сих пор никто не придумал и, очевидно, никогда не придумает единственную цифру, сколько раз нужно заняться сексом, чтобы почувствовать счастье. В то же время, путь к несчастности уже хорошо известен – сравнивать себя с другими. В частности, когда речь идет о сексе. Особенно, когда речь идет о сексе.