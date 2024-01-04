Скільки разів на тиждень потрібно займатися сексом, щоб стати щасливим

Моніка Карпінскі – експертка з побачень – офіційно оголосила 2024 – роком, коли варто перестати хвилюватися через секс. Точніше – його частоту.

Час перед та після нового року – ідеальний, щоб "подарувати" собі одну або навіть декілька причин для тривог. Коли підбиваєш підсумки або плануєш цілі, може здатися, що всі навколо живуть якось краще. У них – краща кар'єра, щасливіші стосунки, регулярний секс.

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Несподівано, але, за словами Карпінскі, найчастіше люди турбуються саме через секс. Зокрема, їх цікавить: як часто потрібно займатися сексом, щоб це було класно й правильно. Цій темі присвятили безліч матеріалів, обговорень та навіть наукових досліджень. І все заради того, щоб дізнатися найголовніше: скільки разів на тиждень потрібно займатися сексом, аби відчувати справжнє щастя.

Участь в експерименті взяли 30 тисяч людей

Дійшло до того, що провели масштабне опитування (участь у ньому взяли 30 тисяч людей). Результат – здивував. Найчастіше про щастя заявляли пари, які займаються сексом раз в тиждень. Дослідники зауважують: вочевидь, ці люди вважають, що досягнули так званого "золотого стандарту".

Тим часом інше дослідження показало: частота сексу не впливає на рівень щастя. Навпаки – чим щасливішими партнери почуваються у своєму житті, тим більше їм хочеться сексу. Зокрема, мовиться про соціальну захищеність та фінансову подушку.

Загалом усе – індивідуально. І досі ніхто не винайшов та й, вочевидь, ніколи не вигадав єдину цифру, скільки разів потрібно зайнятися сексом, аби відчути щастя. Водночас шлях до нещасності вже добре відомий – порівнювати себе з іншими. Зокрема, коли мовиться про секс. Особливо, коли мовиться про секс.