Опрос тысячи мужчин и женщин из Америки и Европы, которые находятся или находились в отношениях, выявил некоторые интересные факты о предпочтениях в постели.

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Какой секс пугает

Большинство людей все же любят экспериментировать в сексе. Только 1 из 10 опрошенных не пробовал ни одной новой позиции в сексе за последние 6 лет. Но есть 3 сценария интимной близости, которые больше всего пугают людей:

публичный секс;

БДСМ;

анальный секс.

Может казаться, что секс в общественных местах популярный, ведь им часто любят хвастаться. Но на самом деле все совсем не так. Больше всего все опрошенные боятся заниматься любовью на людях.

Об анальном сексе больше волнуются женщины, ведь они обеспокоены рисками для здоровья. В то же время мужчин пугает БДСМ.

Любимые позы в сексе

Выяснилось, что любимые позы мужчин и женщин совершенно разные. Так, мужчины больше всего получают удовольствие от анального секса, позы "69" стоя, и секса стоя. В то же время женщины предпочитают миссионерскую позу и позицию ложки.