Всем красавицам изменяют?

Луанна считает себя очень красивой и откровенно говорит о том, что по шкале до 10 она – десятка.

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У модели длинные черные волосы, зеленые глаза и роскошная стройная фигура. Ее лицо также безупречно, ведь женщина тратит тысячи долларов на косметические процедуры. Несмотря на это еще с подросткового возраста ее отношения постоянно завершаются изменами бойфрендов. Она была очень счастлива в отношениях 3 года, а потом выяснилось, что парень изменял ей со своей бывшей невестой.

Я такая не одна – просто посмотрите на таких, как Дженнифер Энистон и Дженнифер Лопес, даже Бейонсе. Кажется, чем горячее женщина, тем больше вероятность, что ее предадут,

– сказала Луанна.

Она заметила, что Дженнифер Энистон невероятная красавица, но Брэд Питт изменял ей с Анджелиной Джоли.



Девушка уже и не сосчитает, сколько раз ей изменяли / Фото @louannajasmin

"Их интересует только моя внешность"

Только в 31 год Луанна поняла, почему все мужчины были ей неверными. Девушка всегда выбирает мужчин по внешности: высокие, смуглые и красивые. По ее мнению, такие мужчины нравятся многим женщинам, поэтому они и склонны к изменам.

Но это меня не останавливает. По какой-то странной причине это держит меня на ногах, и неизбежная измена, которая обычно следует, меня тоже не пугает,

– призналась модель.



Мужчин не интересует ум Луанны / Фото @louannajasmin

Она наслаждается комплиментами, которыми ее засыпает каждый новый бойфренд. Однако как только тот понимает, что Луанна не только красивая, но и умная, то это его не устраивает. Девушка любит говорить о научной фантастике, музыке и фильмах. Луанне грустно от того, что мужчины ценят ее только из-за внешности.