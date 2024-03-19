Поклонники любят пару Лайвли – Рейнольдс, в частности, за их замечательное чувство юмора. Звездные муж и жена часто остроумно шутят друг над другом.

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Поскольку они оба работают в актерской сфере, приходится мириться с некоторыми ее особенностями. В частности, съемками эротических сцен.

Лайвли призналась, что в пик популярности фильма "Дэдпул" ей было морально трудно. Особенно – во время полета в самолете, когда большинство пассажиров решило использовать время с пользой и посмотреть нашумевшую ленту. Более того, этим "киноманским" рейсом Лайвли летела не одна, а с их с Райаном дочкой.

В наши дни это своего рода необычная форма пытки, потому что я в самолете, и куда бы я не посмотрела, на каждом экране изображен мой муж в сексуальном монтаже во время каникул с другой женщиной,

– призналась Лайвли.

К счастью, на отношения пары это не повлияло. Лайвли и Рейнольдс – счастливы вместе, а поклонники пары с нетерпением ожидают их нового выхода в свет.