Для настоящих экстремалов: разнообразьте свой секс позой вертолета

Секс-позиция вертолета точно добавит вашей интимной жизни новизны и перчинки. Правда, подойдет эта поза не всем парам.

Поза не для всех

В позе вертолета важны гибкость, сила и выносливость. Лучше всего она подойдет для пар, которые физически активны и тренируются.

Читайте также "Это была лилия": женщина узнала об измене мужа благодаря его новому тату

Чтобы освоить эту позицию, нужны время и старания. И как только вам удастся ее освоить – невероятные ощущения гарантированы.

В этой позе женщина становится на четвереньки, поднимает таз вверх, а грудью упирается в пол. Мужчина должен находиться сверху и опираться на руки. Чтобы сделать толчки, мужчине нужно будет выполнить отжимания.

Советуем сначала попробовать в одежде, чтобы убедиться, можете ли вы пробыть в такой позе какое-то время.



Поза вертолета / Фото AP

Позиция вертолета требует много работы и натренированного тела, поэтому на самом деле она подойдет не для всех пар. Если у вас нет необходимой силы или гибкости, то, возможно, лучше попробовать что-то другое, чтобы не травмироваться.

Помните, что главное – это развлечься и классно провести время. Одинаково хорошо, если эта поза разнообразит секс-рутину и приведет к невероятному оргазму, или же просто завершится искренним смехом.