Для справжніх екстремалів: урізноманітьте свій секс позою гелікоптера

Секс-позиція гелікоптера точно додасть вашому інтимному життю новизни та перчинки. Щоправда, підійде ця поза не всім парам.

Поза не для всіх

У позі гелікоптера важливі гнучкість, сила та витривалість. Найкраще вона підійде для пар, які фізично активні та тренуються.

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Щоб освоїти цю позицію, потрібні час та старання. Та як тільки вам вдасться її опанувати – неймовірні відчуття гарантовані.

У цій позі жінка стає навкарачки, підіймає таз догори, а грудьми впирається у підлогу. Чоловік має перебувати зверху та опиратися на руки. Щоб зробити поштовхи, чоловіку потрібно буде виконати віджимання.

Радимо спершу спробувати в одязі, щоб пересвідчитися, чи можете ви пробути у такій позі якийсь час.



Поза гелікоптера / Фото AP

Позиція гелікоптера вимагає багато роботи й натренованого тіла, то ж насправді вона підійде не для всіх пар. Якщо у вас немає необхідної сили чи гнучкості, то, можливо, краще спробувати щось інше, аби не травмуватися.

Пам'ятайте, що головне – це розважитися і класно провести час. Однаково добре, якщо ця поза урізноманітнить секс-рутину і призведе до неймовірного оргазму, або ж просто завершиться щирим сміхом.