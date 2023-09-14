Отвергнув предубеждение, неуверенность и застенчивость, вы не только подарите любимому человеку незабываемые эмоции, но сможете реализовать собственные сексуальные фантазии. С чего начать – узнайте дальше.

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Клипалки

Сядьте друг против друга и смотрите в глаза партнеру. Чтобы добавить возбуждение, синхронизируйте дыхание. В один момент вы не сможете устоять, кто-нибудь захочет поцеловать или коснуться партнера.

Около-близко

Обнимайте любимого человека в течение 5 минут, не отрываясь. Вы можете стоять, сидеть, лежать – как вам хочется. В конце концов, страсть победит.

Письмо

Напишите о своих самых сокровенных сексуальных фантазиях, которые боялись озвучить лично, на бумаге. Письмо обязательно отправьте партнеру. Уверены, ответ получите совсем скоро.

Страстные танцы

Танец – это не только движения, но и сексуальность, обольстительность, сближение. Парам следует выбирать бачату или же танго. Научившись некоторым движениям в танцевальном зале, закрепите эти навыки дома, но уже без одежды. Страстный секс после этого мастер-класса – гарантирован.



Танцы сближают / Кадр из фильма "Три метра над уровнем неба"

На грани

Не торопитесь доводить любимого человека и себя до оргазма. Попытайтесь перед кульминацией оторваться друг от друга, успокоиться и начать заново. Оставайтесь на грани так долго, насколько хватит вас обоих.

Слова, но не действия

Пусть партнер рассказывает вам, что и как нужно делать, но не касается. Вы же безоговорочно следуйте всем указаниям. Проверьте, сколько можете продержаться так.

Множество пар уже убедились, что улучшение отношений начинается с разнообразия интимной жизни. Вместе с широким портфелем продукции Durex® вы сможете добавить страсти в свои будни и сохранить ее на протяжении многих лет. Ни одно из средств контрацепции не гарантирует 100% защиту от беременности и ЗППП.

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Карты на стол

Эта игра точно заинтересует и вас, и вашего любимого человека. По очереди тяните карту из бревна: вытащили пика – любимый делает массаж девушке, трефу – целует, бубну – только руками возбуждает вас, червь – ласкает губами. Сколько времени? Число на карте равно количеству секунд, сколько должна продолжаться такая интимная процедура.

Обольщающие ассоциации

Выберите слово, которое вы считаете сексуальным, а партнер должен назвать первую ассоциацию с ним. Далее вы придумываете ассоциацию к ассоциации партнера и так по очереди. Чтобы добавить максимальную эротичность, старайтесь каждое слово произносить другим тоном.

Карнавальная ночь

Устройте маскарад прямо в спальне. Позаботьтесь об эротических костюмах для себя и любимого человека, включите соблазнительную музыку, зажгите ароматические свечи и займитесь любовью. Костюмы на вас будут недолго, но в начале страстной ночи будут способствовать максимальному возбуждению.

Викторина

Придумайте друг для друга по 20 вопросов, отвечать на которые можно только да или нет. Важно, чтобы все вопросы были с сексуальным подтекстом.

Любое зеркальце, скажи

Устройтесь удобно друг напротив друга. Ласкайте, гладьте себя, а партнер пусть повторяет каждое движение, как зеркало.