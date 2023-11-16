Так, гороскоп на эту неделю обещает страстную ночь для Рака, Козерога и Тельца. Вас ждет невероятное наслаждение, пишет 24 Канал.
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Рак
Эта неделя окажется весьма страстной для Раков. Выходные будут наполнение романтикой и удовольствием. Не бойтесь выражать свои чувства и наслаждайтесь.
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Козерог
Уже совсем скоро вас ждет незабываемый секс. Не стесняйтесь и не скрывайте собственных желаний. Будьте готовы попробовать для себя кое-что новое.
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Телец
На этой неделе ваша сексуальность сведет с ума многих. Предстоит страстная ночь, во время которой ваши желания воплотят в реальность.
Гороскоп для Тельцов