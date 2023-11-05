Так, Водолеи, Скорпионы, Близнецы и Весы – эти знаки не боятся пробовать что-нибудь новое. Они обожают экспериментировать в постели, пишет 24 Канал.

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Водолей

Представители этого знака зодиака очень изобретательны. Они всегда в поисках новых интимных экспериментов и готовы попробовать что-нибудь новое и необычное.

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Скорпион

Скорпионы – страстные и сексуальные люди, не боящиеся рисков. Они открыты для экспериментов в постели и могут очень "творчески" подходить к сексу.

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Близнецы

Эти люди всегда интересны и оригинальны во всем, особенно в сексе. Они любят экспериментировать с новыми позами и ролевыми играми.

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Весы

Родившиеся под этим созвездием открыты к новым идеям в сексуальной жизни и готовы приятно поражать своего партнера. Они могут быть достаточно креативными.

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