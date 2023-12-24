Эти 3 знака зодиака в 2024 будут опасаться секса

В следующем году 3 знака зодиака будут более ответственно подходить к своей интимной жизни. Они будут опасаться секса.

Так, Рыбы, Овен и Весы в 2024 году могут несколько изменить свои взгляды на секс. Они осторожнее будут выбирать партнера, пишет 24 Канал.

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Рыбы

В 2024 году Рыбы могут ощущать потребность в определенных ограничениях в сексуальной жизни. Вероятно, будут много думать о настоящей любви и важности верности.

Гороскоп для Рыб

Овен

В 2024 году может возникнуть период, когда Овны почувствуют необходимость "притормозить" свою сексуальную энергию. Возможно, они будут учитывать больше факторов, чем обычно, прежде чем рисковать по поводу новых интимных связей.

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Весы

В 2024 году возникнет желание повнимательнее относиться к сексуальной жизни. Да, Весы осторожнее будут выбирать партнера.

Гороскоп для Весов