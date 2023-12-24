Так, Риби, Овен і Терези у 2024 можуть дещо змінити свої погляди на секс. Вони обережніше обиратимуть партнера, пише 24 Канал.

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Риби

У 2024 році Риби можуть відчувати потребу в певних обмеженнях у сексуальному житті. Ймовірно, будуть багато думати про справжнє кохання та важливість вірності.

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Овен

У 2024 може виникнути період, коли Овни відчують необхідність "пригальмувати" свою сексуальну енергію. Можливо, вони будуть враховувати більше факторів, ніж зазвичай, перш ніж ризикувати щодо нових інтимних зв'язків.

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Терези

У 2024 році виникне бажання уважніше ставитися до сексуального життя. Так, Терези обережніше обиратимуть партнера.

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