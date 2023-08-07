Приезжая в какой-то город, вы будто на время попадаете в другой мир. Новые впечатления, эмоции, чувства переполняют вас. В таком состоянии гораздо легче решиться на сексуальное приключение, на которое не хватает смелости дома, отмечает 24 Канал. А дальше расскажем, почему такой опыт – это хорошая идея.
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Для чего нужен секс в другом городе
Такой опыт – один из способов открыть новую сторону себя, увидеть, что вы способны за один вечер разбудить страсть в своем партнере. Это как возвращение к началу ваших отношений, когда желание заняться любовью было по-особому сильным.
Или же, если вы одиноки и открыты к экспериментам, то можно пофлиртовать с симпатизирующим вам мужчиной, а после безумной ночи с легкостью расстаться, будто ничего и не было. Не стесняйтесь пустить наружу свои эмоции и желания.
Иногда пары отправляются в другой город не только для того, чтобы отдохнуть или увидеть что-то новое, но и разнообразить свою сексуальную жизнь. Например, можно сделать вид, что вы только знакомитесь, пойти в ресторан, а затем продолжить вечер в атмосферном гостиничном номере.
Почему стоит попробовать секс в другом городе / Фото Pixabay
Как это влияет на отношения
Каждый из партнеров открывается по-новому, рассказывает о своих сокровенных желаниях и даже исполняет их. Не бойтесь экспериментировать, добавлять разнообразие в отношения. Согласитесь, что устроить маленькое романтическое путешествие и страстную ночь в новом городе еще приятнее, чем заниматься любовью дома. Даже если для вас отношения идеальны, у вас отличный секс, от которого оба получают удовольствие – не стесняйтесь разнообразить это.
А если вы решитесь на такой эксперимент, будучи одинокими, то иногда страстная ночь может перерасти в настоящую любовь. Однако обязательно позаботьтесь о защите. Вступая в половой контакт с незнакомым человеком, никогда не пренебрегайте контрацептивами.