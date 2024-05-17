Боттичелли ушел из жизни 17 мая 1510 года. Он на несколько десятилетий пережил любовь своей жизни: несравненную Симонетту Веспуччи – самую красивую женщину Ренессанса. Love 24 рассказывает, что известно об их истории.

Обратите внимание Родилась в Киеве и стала самой влиятельной женщиной века: какой была история любви Голды Меир

Итальянская Венера времен Возрождения

Детство и ранняя юность Симонетты прошла в Генуе. В то же время уже в 16 лет она вышла замуж за Марко Веспуччи (родственника Америго Веспуччи, в честь которого назвали Америку). После свадьбы Симонетта переехала во Флоренцию, которая переживала свой золотой век. Город был сердцем Ренессанса.

Тогдашней Флоренцией правил легендарный род Медичи. В то время, когда туда прибыла Симонетта, у власти был Лоренцо Медичи. Его младший брат – Джулиано – безумно влюбился в красавицу. Он писал Симонетте стихи и присылал ценные подарки. Пиком его ухаживаний стал 1445 год. Тогда во время рыцарского турнира Джулиано появился с флагом, на котором Симонетта предстала в образе богини Афины Паллады.

Стоит заметить, что Симонетта была тогдашней флорентийской инфлюенсеркой. Ее стилю подражали, а за детали о личной жизни буквально коллекционировали.



Такой Симонетту видел Боттичелли / Getty images

Конечно же, первая красавица Флоренции и вообще эпохи привлекла внимание Сандро Боттичелли. Биографы считают, что именно она стала любовью его жизни. Хотя об отношениях между ними и не говорится.

Именно красоту Симонетты легендарный художник увековечил в своих полотнах. Самая известная картина, для которой позировала флорентийская красавица, – "Рождение Венеры". Кроме того, она изображена и на других его полотнах.



"Рождение Венеры" / Фото из сети

К сожалению, жизнь Симонетты была яркой, однако очень короткой. Она умерла в 23 года от туберкулеза. Смерть Симонетты оплакивала вся Флоренция.

Прошли века, а Симонетта продолжает жить на картинах Боттичелли. Сила его любви стала искусством и победила забвение.