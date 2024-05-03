Меир более 30 лет была одной из самых ярких звезд мировой политики. В частности, стала премьер-министром Израиля в один из самых сложных периодов истории страны. Именно Меир принадлежит самая актуальная цитата: "нельзя договариваться о мире с теми, кто пришел тебя убивать". В день рождения выдающейся женщины Love 24 вспоминает историю ее любви.

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Что известно о браке Меир с Меерсоном

С раннего возраста Голда работала, чтобы заработать себе на жизнь и сделать первые шаги в карьере. Мама видела для нее совсем другое будущее и пыталась склонить дочь к противоположному пути, рассказывая, что "ты можешь стать очень умной хозяйкой, но никогда не станешь очень умной женщиной".

В то же время Голда точно знала, какой будет ее жизнь, и верила в себя. Однако отказываться от любви она не собиралась. Меир вышла замуж в 19 лет за Морриса Меерсона. Он разделял ее жизненные взгляды и это стало решающим аргументом, когда девушка сказала "да".

Их свадьба состоялась накануне Рождества. У Голды не было роскошного свадебного платья, вместо этого она выбрала сдержанный серый костюм. В качестве угощения гостям подали картофель, селедку и бисквиты.

Уже вскоре после свадьбы супруги эмигрировали в Палестину. Там они жили в коммуне, где люди все права, обязанности и имущество были общими. Для Голды это была жизнь мечты. Однако Моррис не выдержал ее ритма. Когда он тяжело заболел, семья переехала в Израиль.

Биографы отмечают, что Моррис понимал и разделял взгляды Голды. Однако ее пыл был для него чрезмерным. Несмотря на сложности, у супругов родилось двое детей: сын Менахем, который построит замечательную музыкальную карьеру, и дочь Сара. Голда обожала детей и была замечательной матерью для них.

В конце концов, после многих лет вместе Голда и Моррис разошлись. Развод они так и не оформили. Когда муж умер, Голда признавалась, что чувствует себя виноватой перед ним.