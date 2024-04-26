Мелания 26 апреля празднует свой день. Словенской модели исполнилось 54 года. В этот день Love 24 вспоминает ее историю любви с миллиардером и 45-м президентом США Дональдом Трампом.

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История любви супругов Мелании и Дональда Трамп

Американский миллиардер и словенская модель познакомилась в лучших традициях голливудских фильмов. Первая встреча состоялась в самом сердце Манхэттена во время вечеринки по случаю Недели моды.

Очарованный красотой Мелании Трамп попросил у нее номер телефона. Но модель отказалась. Вместо этого она предложила именно Дональду оставить свой номер. Неожиданно даже для себя Трамп согласился играть по правилам будущей возлюбленной.

Похоже, за него держали кулаки все купидоны мира, потому что Мелания позвонила уже через несколько дней. Во время первого разговора она призналась Дональду, что поражена его энергией. В то время Трамп только что развелся с Марлой Мейплз – своей второй женой.

Отношения Мелании и Дональда развивались очень стремительно. В 2004 году Трамп сделал предложение возлюбленной во время Met Gala (ежегодного бала Института костюма музея Метрополитен). Мелания призналась, что для нее это стало большим сюрпризом, однако она не колебалась с ответом, потому что чувствует себя очень счастливой.



Мелания и Дональд Трамп / Getty images

Свадьба состоялась в 2005 году. Мелания охарактеризовала ее как просто фантастическую. На вопрос, волновалась ли она в этот день, модель ответила отрицанием. Она заметила, что чувствует себя спокойно рядом с Дональдом.

В 2006 году у супругов родился сын Беррон. Семейная жизнь Мелании и Дональда продолжается. Время от времени в СМИ появляются слухи об их разводе. Однако проходят годы, а супруги – до сих пор вместе. Иногда Мелания действительно выглядит довольно мрачно рядом с мужем, однако поклонники пары отмечают: у всех бывают споры или плохое настроение.

Мелания отметила, что в браке всегда отстаивает свое мнение. Она охотно дает советы мужу.

Я не всегда соглашаюсь с тем, что он думает, и говорю ему это. Я даю ему свое честное мнение и честный совет,

– признавалась Мелания.

Пара пережила немало скандалов, спровоцированных эпатажным характером Трампа. Однако, похоже, жизненные препятствия сделали их отношения только крепче. Мелания – очаровательна и самодостаточна, и всегда рядом с мужем, когда ему нужна поддержка.