"Большинство наших друзей думают, что я сумасшедшая": супруги разводятся из-за банки с огурцами

Женщина решила расстаться с мужем из-за банок с консервацией. Все потому, что после открывания любимый закрывал их так крепко, что женщина не могла справиться с ними без посторонней помощи.

Возмущенная женщина заявила, что этот ад продолжался уже на протяжении 5 лет. Когда она начинала ссору, ситуация становилась лучше, однако лишь на несколько дней. В конце концов, банки снова становились

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Банка огурцов стала яблоком раздора для супругов

Мужчина пытался объяснить, что делает это, чтобы "сохранить еду свежей". В то же время терпение женщины продолжало лопаться. В конце концов, она уже не могла справиться со своими эмоциями.

Ситуация стала просто ужасной, когда муж отправился в командировку на 10 дней. Женщина мужественно пыталась "побороть" банку с огурцами, однако ничего не удавалось. В конце концов, пришлось попросить о помощи соседа. Он признался, что слышал ссоры супругов и уже задумывался, не намеренно ли мужчина это делает.

Пытаясь открыть банки, сосед пришел к выводу, что это – просто часть подлого плана. Мужчина намеренно так сильно закрывал крышки.

В конце концов, женщина решила развестись. Вернувшись домой, мужчина был просто ошеломлен. Однако он не хотел признать, что усложнял жизнь жены специально.

Вот к чему сводится моя жизнь. Я развожусь, потому что крышка моей острой перечной пасты была слишком плотно закрыта. Большинство наших друзей и семьи думают, что я сумасшедшая. А вы как считаете,

– спрашивает женщина.

Пользователи сети заявили, что она все делает правильно. Мужчина пытался контролировать ее жизнь таким абсурдным способом.