Пассажир уже прошел регистрацию на рейс и зашел в самолет. Единственное, что он не успел сделать, чтобы начать наслаждаться полетом: перевести телефон в режим полета. А то, что произошло дальше, напоминает сцену из романтического фильма, информирует Love 24.

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Детали романтической истории

Пассажир собирался лететь в Мадрид рейсом IB8767 авиакомпании Iberia. Самолет уже стоял на взлетно-посадочной полосе с заведенным двигателем. Вдруг к пассажиру дозвонилась его возлюбленная. Девушка умоляла не лететь в Мадрид.

Не лети, прошу, оставайся со мной в Турине,

– заявила она.

В конце концов, пассажир принял решение. Он закричал на весь салон, чтобы все остановили, потому что он должен выйти. Просьбы бортпроводницы успокоиться и вернуться на свое место не помогли. В конце концов, члены экипажа провели короткое совещание.



Воссоединения влюбленных ждали все пассажиры / Unsplash

В конце концов, командир сделал несколько звонков. В результате пилот развернул самолет и позволил пассажиру выйти. Остается надеяться, что он встретился со своей любимой, и сейчас у них все в порядке.