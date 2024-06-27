Обурена жінка заявила, що це пекло тривало вже упродовж 5 років. Коли вона починала сварку, ситуація ставала кращою, однак лише на декілька днів. Зрештою, банки знову ставали

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Банка огірків стала яблуком розбрату для подружжя

Чоловік намагався пояснити, що робить це, аби "зберегти їжу свіжою". Водночас терпець жінки продовжував уриватися. Зрештою, вона вже не могла впоратися зі своїми емоціями.

Ситуація стала просто жахливою, коли чоловік вирушив у відрядження на 10 днів. Жінка мужньо намагалася "побороти" банку з огірками, проте нічого не вдавалося. Зрештою, довелося попросити про допомогу сусіда. Він зізнався, що чув сварки подружжя й вже замислювався, чи не навмисно чоловік це робить.

Намагаючись відкрити банки, сусід дійшов висновку, що це – просто частина підлого плану. Чоловік навмисно так сильно закривав кришки.

Зрештою, жінка вирішила розлучитися. Повернувшись додому, чоловік був просто приголомшений. Однак він не хотів визнати, що ускладнював життя дружини спеціально.

Ось до чого зводиться моє життя. Я розлучаюся, тому що кришка моєї гострої перцевої пасти була занадто щільно закрита. Більшість наших друзів і сім'ї думають, що я божевільна. А ви як вважаєте,

– запитує жінка.

Користувачі мережі заявили, що вона все робить правильно. Чоловік намагався контролювати її життя таким абсурдним способом.