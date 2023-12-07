Сливки и вдруг халапеньо: люди поделились самыми курьезными ошибками во время секса

Иногда во время секса что-то может пойти не так, и собирается материал на целый стендап. Главное – не культивировать неудачу, а посмеяться, если это уместно, и забыть.

Пользователи сети поделились самыми курьезными ситуациями, которые с ним происходили во время секса. Кто хорошая девочка, как захрапеть в самой эротической позе и почему сливки – все-таки плохая идея, читайте дальше.

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Пользователи сети поделились самыми курьезными ситуациями во время секса

"Я думала, что секси стону. Но выходил звук, словно у старого пирата. До сих пор вспоминаю это "аррррррррррр".



"Он спросил: "кто – хорошая девочка". Я ответила: "ты".



"Я работаю на двух работах и однажды заснул во время позы 69. Возмущенная любимая заявила, что я даже захрапел".



"Я перепутал большую родинку с тату и сделал комплимент".



"Я признался любимой, что мечтаю заняться сексом на пляже. Знаете, мы сделали это! До сих пор страдаем от укусов блох".



"Моя девушка обожает готовить сальсу. Из-за неадекватного мытья рук однажды у нее получилась мастурбация с халапеньо. Не рекомендует никому. Ни за что!".



"Использовали взбитые сливки во время прелюдии. Это было ужасно. Даже когда слизываешь их, все вокруг остается в жире".



"Во время секса она вдруг вспомнила, что у папы - День рождения. Была 21:30".



"Я назвал ее именем ее сестры".

Кстати, смех продлевает жизнь. Смеха во время секса это тоже касается.