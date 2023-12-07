Вершки та раптом халапеньйо: люди поділилися найкурйознішими помилками під час сексу

Іноді під час сексу щось може піти не так, й назбирається матеріалу на цілий стендап. Головне – не культивувати невдачу, а посміятися, якщо це доречно, й забути.

Користувачі мережі поділилися найкурйознішими ситуаціями, які ставалися з ним під час сексу. Хто хороша дівчинка, як захропіти у найеротичнішій позі та чому вершки – все-таки погана ідея, читайте далі.

Зверніть увагу Кохана буде в захваті: 5 гарячих поз для орального сексу



Користувачі мережі поділилися найкурйознішими ситуаціями під час сексу

"Я думала, що сексі стогну. Але виходив звук, наче у старого пірата. Досі згадую це "аррррррррррр".



"Він запитав: "хто – хороша дівчинка". Я відповіла: "ти".



"Я працюю на двох роботах й одного разу заснув під час пози 69. Обурена кохана заявила, що я навіть захропів".



"Я переплутав велику родимку з тату і зробив комплімент".



"Я зізнався коханій, що мрію зайнятися сексом на пляжі. Знаєте, ми зробили це! І досі страждаємо від укусів бліх".



"Моя дівчина обожнює готувати сальсу. Через неадекватне миття рук одного разу в неї вийшла мастурбація з халапеньйо. Не рекомендує нікому. Нізащо!".



"Використали збиті вершки під час прелюдії. Це було жахливо. Навіть коли злизуєш їх, все навколо залишається у жирі".



"Під час сексу вона раптом згадала, що у тата – День народження. Була 21:30".



"Я назвав її ім'ям її сестри".

До речі, сміх продовжує життя. Сміху під час сексу це теж стосується.