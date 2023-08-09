Любовь, которая вдохновляет: кого считают самыми крепкимы парами Голливуда

Любовь живет три года – эта фраза точно не касается некоторых голливудских пар. Их любовь выдержала гораздо больше лет и на 100% вдохновляет поклонников.

В чем секрет долгосрочных отношений? Раскрываем тайны в этом материале!

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Мерил Стрип и Дон Гаммер

Актриса Мерил Стрип и скульптор Дон Гаммер 45 лет в браке! Они познакомились в 1978 году. Тогда Мерил была разбита из-за потери любимого – актера Джона Казале. Он сыграл одного из сыновей Дона Корлеоне в фильме "Крестный отец". Мужчине поставили смертельный диагноз – рак легких. Казале умер на руках Мерил Стрип. Тогда женщина дала себе обет, что никогда не будет ставить карьеру выше близких и родных.

Мерил Стрип и Джон Казале / reelrundown.com

Через полгода она встретила его – Дон Гаммер был другом ее брата. Он предложил Мерил, которой негде было жить, свою квартиру. Мужчина ехал в кругосветное путешествие, поэтому женщина приняла предложение. Во время путешествия Гаммера между молодыми людьми завязалась переписка, которая переросла в самый настоящий роман. Когда мужчина вернулся в Америку у обоих не было сомнений – они влюблены друг в друга!

Мерил Стрип и Дон Гаммер / Getty Images

Дон предложил Мерил руку и сердце, и осенью 1978 года они сыграли тихую свадьбу. До сих пор они в счастливом браке и воспитывают четырех детей. Главный секрет успеха – слышать друг друга, говорить и совместно искать решение проблем.

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Американский актер Том Хэнкс в апреле этого года отметил 35-ю годовщину свадьбы со своей женой Ритой Уилсон. Они познакомились на съемочной площадке в 80-е годы. А после съемок комедии "Волонтеры" влюбились друг в друга. К тому времени Том был женат на Саманте Льюис. После развода влюбленные полноценно смогли оформить свои отношения.

Том Хэнкс и Рита Уилсон / Shutterstock

Хэнкс и Уилсон сыграли брата и сестру в фильме "Неспящие в Сиэтле" в 1993 году. Работали вместе над лентами "Костер тщеславия", "Что ты делаешь!" и "Ларри Краун". У них родилось двое детей.

Вместе по жизни, пожалуй, самое главное их правило. Несколько лет назад во время съемок в Австралии звезды подхватили коронавирус, который еще только начинался. Тяжелый недуг отправил Тома и Риту на длительный карантин, но благодаря своему позитиву и поддержке друг друга они смогли преодолеть болезнь.

В этом году Том Хэнкс щемяще поздравил жену с 35-й годовщиной их брака лохматым желтым тортом. Он до сих пор пишет любимой любовные записки, а самым главным секретом отношений называет доверие и искренность.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Американская супермодель Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер в 2023 году отпраздновали "серебряную свадьбу" – 25 лет вместе. До бракосочетания с Рэнди Синди вступала в брак с Ричардом Гиром. Но через несколько лет пара разошлась. Кроуфорд рассказывала, что была слишком юной для Гира.

Ричард Гир и Синди Кроуфорд / Getty Images

Со своим нынешним мужем женщина познакомилась в 80-х во время съемок рекламы купальных костюмов. Партнеры с площадки закрутили роман, который быстро закончился. Впрочем, связь между ними не потерялась. Долгие годы, в том числе и брак с Ричардом Гиром, понадобились Синди Кроуфорду, чтобы понять: Рэнди – ее настоящая вторая половинка. Поэтому однажды она приехала и сама сделала ему предложение.

Как видим результат – пара вместе уже 25 лет и имеет двоих детей. Синди трогательно поздравила любимого с годовщиной, показав архивные фото из свадьбы на Багамах. До сих пор они не перестают удивлять и поддерживать друг друга во всех проектах. Неудивительно, когда женщина в одном из своих интервью заявила: выйти замуж за лучшего друга было ее вернейшим решением.

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