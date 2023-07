В отличие от Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс и город", которой пришлось пройти через 94 эпизода и один фильм (с отказом от алтаря, который она позже исправила), чтобы выйти замуж за мистера Бига и, наконец, иметь относительно стабильные отношения в реальной жизни актрисе повезло больше. В чем секрет долгих и счастливых отношений Сары Джессики Паркер с мужем – узнайте дальше.

Смотрите также Это нужно делать каждое утро для укрепления брака: 5 добрых советов

История любви Сары Джессики Паркет и Мэтью Бродерика

На самом деле звезда And Just Like That недавно отпраздновала 26-летие брака, что сделало ее с Мэтью одной из самых долгосрочных пар в Голливуде.

Сара Джессика Паркер с мужем Мэтью Бродериком / Фото из инстаграма актрисы

Они поженились в 1997 году, за год до того, как Сара Джессика Паркер получила роль, а точнее образ Кэри Брэдшоу в культовом сериале HBO. Согласно статье в журнале People, именно их общая любовь к театру побудила двух актеров встретиться в 1991 году и впервые сыграть вместе в 1996 году в пьесе "Как добиться успеха в бизнесе, не прилагая особых усилий". Еще до открытия спектакля, Паркер в интервью Los Angeles Times назвала своего тогдашнего партнера самым забавным человеком, которого она когда-либо встречала.

Менее чем через год после их дебюта на Бродвее и через несколько лет после того, как начались их отношения, они ошарашили поклонников женитьбой. Интересно также, что на свою свадьбу они пригласили немало друзей и родственников, которые действительно думали, что идут на вечеринку. Это стало для них настоящей неожиданностью!

Сара Джессика Паркер с мужем Мэтью поженились в 1997 году / Фото из инстаграма актрисы

С тех пор Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик никогда не расставались и стали счастливыми родителями Джеймса Вилки и близнецов Табиты Ходж и Мэрион Лоретти Элвелл.

Секреты счастливого брака от звездной пары

Во время выступления на шоу Мередит Виейра в 2014 году именно Бродерик рассказал о своем крепком браке с Сарой Джессикой Паркер: "Мы действительно друзья, и мы много разговариваем", – сказал актер, подчеркнув, как бы банально это ни звучало, продолжайте говорить друг с другом – это, пожалуй, единственный совет, который вы можете дать парам, единственный секрет счастливого и долгосрочного брака».

Совсем недавно, в апреле 2022 года, Мэтью снова упомянул о своих отношениях со звездой "Секса и город", в частности рассказал о решающем моменте, когда он понял, что хочет жениться.

Я увидел, как она идет по улице, и подумал: "Вот и все", – сказал Бродерик, дополнив: "Больше всего восхищаюсь ее юмором и мудростью".

Сара Джессика Паркер увлекается своим мужем / Фото из инстаграма актрисы

Сара Джессика Паркер призналась, что хотя с момента их знакомства прошло много лет, ее интерес и любовь к мужчине ничуть не убавились. "Мне очень нравится мой муж. Мы вместе уже 28 лет, и мне это очень нравится", – сказала актриса.

Нормальная жизнь да здоровое взаимоуважение могут быть секретом счастливого брака Однако это еще не все. Настоящая тайна Сары Джессики Паркер и Мэтью Бродерика, похоже, в другом. Во время интервью The Howard Stern Show актриса рассказала, что за 31 год отношений они с мужем провели врозь очень мало ночей.

"Наше первое официальное свидание состоялось 8 марта 1992 года, и с тех пор мы вместе", – рассказала актриса, упомянув лишь редчайшие исключения. "С тех пор мы не провели ни одной ночи в одиночку". Теперь вы знаете, как Сара Джессика Паркер превратила свои отношения в крепкий и счастливый брак.

Сары Джессика Паркер и Мэтью Бродерик вместе уже 28 лет / CBS News