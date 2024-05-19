3 знака зодиака среди мужчин, которые в отношениях самые холодные

Представители трех знаков зодиака часто скупы на эмоции. От этого может страдать вторая половинка.

Близнецы, Лев и Стрелец, вашим партнерам часто приходится бороться за внимание и любовь, пишет Love 24.

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Близнецы

Несмотря на доброту, представители этого знака зодиака, довольно скрытные в отношениях с партнером. Им не свойственно проявлять на прямую эмоции, а еще труднее – говорить об этом.

Гороскоп для Близнецов

Лев

Гордые и сильные, но одновременно холодные и закрытые. Их партнерам часто приходится добиваться излишнего внимания к себе. Кроме того, эти мужчины также не всегда готовы проявлять инициативу.

Гороскоп для Львов

Стрелец

Несмотря на сильные чувства к любимому человеку, представителям этого знака зодиака трудно говорить об этом. Они способны отвечать взаимностью только в ответ на слова партнера.

Гороскоп для Стрельцов