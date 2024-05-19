Близнюки, Лев і Стрілець, вашим партнерам часто доводиться виборювати увагу та любов, пише Love 24.

До теми 3 знаки зодіаку серед жінок, яких найважче завоювати

Близнюки

Попри доброту, представники цього знаку зодіаку, доволі скритні у стосунках із партнером. Їм не властиво проявляти на пряму емоції, а ще важче – говорити про це.

Гороскоп для Близнюків

Лев

Горді та сильні, але водночас холодні та закриті. Їхнім партнерам часто доводиться добиватись зайвої уваги до себе. Крім того, ці чоловіки також не завжди готові проявляти ініціативу.

Гороскоп для Левів

Стрілець

Попри сильні почуття до коханої людини, представникам цього знаку зодіаку важко говорити про це. Вони здатні відповідати взаємністю тільки у відповідь на слова партнера.

Гороскоп для Стрільців