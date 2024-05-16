Самая загадочная пара шоубиза: с кем Руслана Лыжичко в браке уже почти 30 лет
Ровно 20 лет назад Руслана победила на Евровидении. Муж звезды поддерживал ее на пути к этому историческому для всей Украины результату. Чтобы Руслана отправилась на песенный конкурс, они с любимым взяли все деньги, которые у них были, да еще одолжили у знакомых.
Уже почти 30 лет Руслана состоит в браке с Александром Ксенофонтовым. Love 24 рассказывает их историю любви.
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Руслана и Александр – одна из самых загадочных пар шоубиза
Вспоминая Евровидение 20 лет спустя, Руслана рассказала о поддержке мужа. Он верил в любимую и был готов поставить на эту поездку все.
Я тогда не очень много зарабатывала. Мы с Сашей просто взяли все деньги, одолжили еще. Были господа, которые нам помогли. Мы понимали, что полностью рискуем, все ставим на эту поездку. Вероятно, эта смелость, в частности, как-то мотивировала, потому что мы не так ехали за победой, мы ехали показать, что мы есть,
– заявила Руслана.
Они с Александром редко делятся деталями личной жизни. Их пара – одна из самых загадочных в украинском шоубизе.
Известно, что Руслана и Александр познакомились по работе. Отношения развивались стремительно. Пара не хотела терять время и наслаждалась каждым мгновением вместе. Они работали над карьерами и много путешествовали.
Руслана призналась, что в их отношениях Александр – настоящий романтик. Для любимой он создает фантастически красивые моменты.
Руслана и Александр счастливы вместе уже почти 30 лет / Фейсбук Ксенофонтова
Свадьба влюбленных состоялась в 1995 году. Руслана рассказала, что даже платье не успела купить. Просто влюбленные в один момент решили стать мужем и женой. В браке они – уже почти 30 лет и очень счастливы вместе.