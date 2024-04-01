"Брэд Питт" обольстил женщину и выманил у нее кругленькую сумму

Елена Корнеа стала жертвой мошенника. В сети женщина познакомилась с "Брэдом Питтом" и отдала ему свои сбережения.

Елена обратилась к правоохранителям. Она рассказала, что познакомилась в сети с "Брэдом Питтом". Сначала женщина была настроена скептически, однако впоследствии "голливудский актер" растопил ее сердце.

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Однажды Елена действительно видела Брэда Питта в реальной жизни. В 2000 году актер приезжал в Румынию. Тогда Елена была в восторге. Окончательно Брэд Питт очаровал ее в фильме "Троя". Поэтому когда "актер" написал ей в соцсети, женщина почувствовала настоящую радость. Однако решила проявить осторожность.

Я сказала ему: "Будь осторожен, не играй со мной слишком много, я простая женщина, но не зли меня, иначе я доложу о тебе". Вы бы видели, как он со мной разговаривал, присылал сердечки и поцелуи, много играл на моих эмоциях. Он даже сказал мне, что любит меня,

– призналась Елена.

Во время романтического общения Елена перечислила "Брэду Питту" 1300 евро. Впоследствии женщина поняла, что стала жертвой мошенника (или группы мошенников) и обратилась к правоохранителям, чтобы уберечь других потенциальных жертв "голливудского сердцееда".