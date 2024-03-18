"Новая Камилла?": кто такая Роуз Хэнбери, и почему она в эпицентре "развода" Кейт и Уильяма

На фоне "исчезновения" Кейт Миддлтон из публичного пространства появляются все новые и новые конспирологические теории. Одна из них – брак принца и принцессы Уэльских трещит по швам. Причиной якобы стала "измена принца Уильяма".

Кенсингтонский дворец молчит. Тем временем в сети разносят слухи, что принц Уильям собирается развестись с Кейт, чтобы в будущем взойти на престол с “любимой женщиной” Роуз Хэнбери.

Обратите внимание Почему на фото с детьми Кейт Миддлтон – без кольца: у принцессы расставили точки над "і"

Стоит заметить, что пока эти слухи не имеют никакой официальной подоплеки. А что известно о Роуз Хэнбери и почему ее "роман" с принцем Уильямом – уже не новость, разобрался Love 24.

Что известно об "исчезновении Кейт"

Кейт Миддлтон – одна из самых ярких женщин своей эпохи. Принцесса Уэльская – человек-бренд не только в родной Великобритании, но и по всему миру. Каждый ее выход в свет – настоящий подарок для поклонников. А индустрия моды уже хорошо знает, что такое "эффект Кейт".



Стоит заметить, что принцесса Уэльская реализует и социально важные проекты. В частности, занимается вопросом ментального здоровья.

С начала полномасштабного вторжения России Кейт Миддлтон активно поддерживает Украину. В частности, принц и принцесса Уэльские посетили Украинский дом. А потом Кейт снялась в клипе Kalush Orchestra для Евровидения-2023.

Зимой 2024 года Кейт резко исчезла с радаров. У принцессы Уэльской были запланированы мероприятия, однако в январе ее внезапно госпитализировали для проведения "плановой операции". Кенсингтонский дворец сообщил, что принцесса Кэтрин появится на публике не раньше Пасхи. Несколько недель Кейт провела в больнице. Лишь один раз папарацци удалось сфотографировать принца Уильяма, который навещал жену. Стоит заметить: это не означает, что не было и других визитов принца. Британская пресса, очевидно, уважает право членов королевской семьи на приватность.

Некоторое время новостей от Кейт не было. Однако в "желтой" прессе время от времени публиковали "шок-новости" о ее состоянии. Представителям Кенсингтонского дворца лопнуло терпение после заявления испанской журналистки. Конча Каллеха заявила, что принцесса Уэльская – якобы находится в искусственной коме. Представитель дворца опроверг ее слова и отметил, что Каллеха "не делала никаких попыток проверить факты".

А уже вскоре принцессу Кэтрин "подловили" возле Виндзорского замка. Британские СМИ из уважения к приватности не опубликовали фото. Однако в сети начался "шквал диагнозов". По фотографии довольно плохого качества, на которой Кейт – в солнцезащитных очках – "знатоки" начали выстраивать теории, какой же диагноз у принцессы.

На День матери Кэтрин поделилась трогательным фото с детьми. Принцесса Уэльская поблагодарила людей за поддержку на протяжении последних месяцев. Казалось бы, можно выдохнуть. Однако за считанные часы фотобанки например Getty Images отозвали фотографию из-за "цифровых манипуляций". На следующий день Кейт извинилась за "путаницу" и подчеркнула, что действительно экспериментировала с обработкой фотографии. Однако сторонников конспирологии уже было не остановить.

Теории блуждают разные: от тревожных диагнозов до развода. Вроде бы Уильям изменил Кэтрин и готовится взойти на престол с новой "любимой женщиной". Этим "титулом" наградили Роуз Хэнбери.



Иногда Кейт и Уильям радуют своих поклонников милыми моментами / Getty Images

Какова роль Роуз Хэнбери в этой истории

На самом деле слухи о романе Уильяма с Роуз – уже совсем не новые. В течение последних четырех лет они видоизменяются и получают все новые и новые эпические детали. По последней "версии", Роуз или уже родила ребенка Уильяму или беременна от него. Вроде бы это и стало последней каплей для Кэтрин.



Роуз Хэнбери / Getty Images

Стоит заметить, что Роуз давно состоит в браке. Ее муж – маркиз Чамли – Дэвид Чолмондели. Сама Роуз – также из аристократического рода: ее бабушка леди Элизабет была одной из подруг невесты во время свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

Роуз получила прекрасное образование и долгое время строила карьеру модели. Также она активно интересовалась политикой.

В 2009 году состоялась свадьба Роуз и Дэвида. Сейчас супруги – довольно известны в аристократических кругах Лондона. А их сын даже был пажем на коронации Чарльза III и Камиллы.

Что объединяет Роуз, Дэвида, Уильяма и Кейт? Из реальных фактов – только соседство. Супруги живут поблизости и в свое время часто наведывались друг к другу в гости. Тогда же начали появляться первые слухи о якобы романе Уильяма и Роуз. Сначала Роуз и принцесса Уэльская якобы даже были подругами. А потом сеть начала активно обсуждать их "ссору".

Стоит заметить, что принцу Уэльскому приписывают измены стабильно – раз в несколько лет. В то же время никаких реальных фактов зафиксировать до сих пор не удалось. Между тем Роуз в сети называют "новой Камиллой", отмечая, что "история повторяется".

Действительно ли "история повторяется"

Что на самом деле происходит за закрытыми дверями Кенсингтонского дворца, мы не знаем. В то же время проводить параллели между историей браков Чарльза III и Уильяма – такая себе идея.



Кейт и Уильям вместе уже почти два десятилетия / Getty Images

Чарльз III любил Камиллу еще до брака с Дианой. Их отношения продолжались годами. Биографы даже отмечают, что предложение Диане Спенсер Чарльз III сделал под давлением короны. Тем временем Уильям долгое время встречался с Кэтрин. Их отношения начались со студенческой влюбленности и органично развиваются уже почти два десятилетия. Более того, в последние годы принц и принцесса Уэльские не раз демонстрировали теплые чувства друг к другу на публике.

Так что нам остается лишь ждать нового выхода принцессы Кэтрин, который расставит все точки над "и".