Общие вечера перед экраном – идеальный способ расслабится вместе с любимым человеком. Независимо от того, долго ли вы встречаетесь или только начали, на Netflix каждый найдет что-то для себя.

С незабываемыми историями первой любви, которые разжигают чувства, к вечным романам – 24 Канал подготовил для вас подборку романтических фильмов, гарантированно создающих неповторимую атмосферу для двоих. Хорошего просмотра!

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5 романтических фильмов Netflix для влюбленных

"Безграничная любовь в квадрате"

В третьем фильме "Любовь в квадрате" бурный роман Моники и Энцо превращается в настоящую сказку, но все меняет неожиданное признание.

"Безграничная любовь в квадрате": смотрите трейлер

"Как избавиться от парня за 10 дней"

Молодой соблазнитель, который меняет партнерш как перчатки, вступает в спор со своими друзьями, доказывая, что он способен поддержать отношения с девушкой на протяжении более 10 дней. Однако он сталкивается с неожиданной ситуацией – его новая избранница совершенно не настроена терпеть такого предупрежденного обольстителя рядом в течение столь длительного периода времени.

"Как избавиться от парня за 10 дней": смотрите трейлер

"Любовь и другие неприятности"

Юноше перевалило за 30, а он так и не уехал от родителей и избегает серьезных отношений с женщинами. Когда он наконец-то находит свою долгожданную красавицу, начинает подозревать, что ее ему подсунули родители.

"Любовь и другие неприятности": смотрите трейлер

"Есть молиться любить"

В центре сюжета – Лиз Гилберт – современная женщина, отправляющаяся в мировое путешествие, чтобы разгадать и выяснить свое внутреннее "я". Она берет годовой отпуск и добровольно покидает зону своего привычного комфорта и относительного спокойствия на риск всего, чтобы изменить ход своей жизни.

"Есть молиться любить": смотрите трейлер

"Смотри в обе стороны"

В день своего выпускного Наталья решает сделать тест на беременность, и ее жизнь разделяется на две параллельные реальности. Какая судьба ждет ее в этой необычной ситуации?

"Смотри в обе стороны": смотрите трейлер