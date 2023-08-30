5 романтичних фільмів Netflix для закоханих

З незабутніми історіями першої любові, які розпалюють почуття, до вічних романів – 24 Канал підготував для вас підбірку романтичних фільмів, що гарантовано створять неповторну атмосферу для двох. Гарного перегляду!

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"Безмежна любов у квадраті"

У третьому фільмі "Любов у квадраті" бурхливий роман Моніки та Енцо перетворюється на справжню казку, але все змінює несподіване визнання.

"Безмежна любов у квадраті": дивіться трейлер

"Як позбутися хлопця за 10 днів"

Молодий спокусник, який міняє партнерок, як рукавички, вступає у суперечку зі своїми друзями, доводячи, що він здатний підтримати стосунки з дівчиною упродовж більш як 10 днів. Однак він зіштовхується з несподіваною ситуацією – його нова обраниця абсолютно не налаштована терпіти такого попередженого спокусника поруч протягом такого тривалого періоду часу.

"Як позбутися хлопця за 10 днів": дивіться трейлер

"Кохання та інші неприємності"

Юнакові перевалило за 30, а він так і не виїхав від батьків та уникає серйозних стосунків із жінками. Коли він нарешті знаходить свою довгоочікувану красуню, починає підозрювати, що її йому підсунули батьки.

"Кохання та інші неприємності": дивіться трейлер

"Їсти молитися кохати"

У центрі сюжету – Ліз Гілберт – сучасна жінка, яка вирушає у світову подорож, щоб розгадати та з'ясувати своє внутрішнє "я". Вона бере річну відпустку та добровільно покидає зону свого звичного комфорту й відносного спокою, на ризик усього, щоб змінити хід свого життя.

"Їсти молитися кохати": дивіться трейлер

"Дивись в обидва боки"

У день свого випускного Наталі вирішує зробити тест на вагітність, і її життя розділяється на дві паралельні реальності. Яка доля чекає на неї в цій незвичайній ситуації?

"Дивись в обидва боки": дивіться трейлер