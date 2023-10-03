3 комедии о любви, которые рассмешат и умиляют до слез
После напряженного рабочего дня всегда важно найти время для отдыха. Лучшей идеей станет общий просмотр фильма с вашим любимым человеком.
В подборке 24 Канала вас ожидают романтические комедии, посвященные теме любви, среди которых такие фильмы, как "Любовь в квадрате", "Четыре свадьбы и одна похорона" и "Приключения в Вегасе". Желаем вам приятного просмотра!
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"Четыре свадьбы и одни похороны" / Four Weddings and a Funeral
Год: 1993
Режиссер: Майк Ньюэлл
Рейтинг IMDb: 7,1
Актеры: Энди МакДавелл, Хью Грант, Джеймс Флит и другие.
Чарльз, 32-летний англичанин и человек с глубоким интеллектом, всегда чувствовал себя очень напряженно, когда говорил о возможной женитьбе. Однако однажды, во время свадебной церемонии своего друга, он встречает очаровательную американку Кэри, и эта встреча разрушает его оборонительную стратегию, как никогда раньше.
"Четыре свадьбы и одни похороны": смотрите трейлер
"Реальная любовь" / Love Actually
Год: 2003 год
Режиссер: Майк Ньюэлл
Рейтинг IMDb: 7,7
Актеры: Гью Грант, Билл Наи, Лиам Нисон, Эмма Томпсон и другие.
Любовь может быть прекрасной и вечной, незабываемой, грустной, неожиданной, нежелательной, неудобной и неразгаданной. Любовь действительно влияет на все вокруг нас. Судьбы и романы нескольких лондонцев переплетаются, миксуются и достигают своего высшего пункта в канун Рождества – снова, снова и снова, приводя к разнообразным романтическим, веселым и иногда грустным результатам.
"Реальная любовь": смотрите трейлер
"Однажды в Вегасе" / What Happens in Vegas
Год: 2008 год
Режиссер: Том Вон
Рейтинг IMDb: 6,1
Актеры: Кэмерон Диаз, Эштон Кутчер, Роб Кордри, Лейк Белл и другие.
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