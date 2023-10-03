У добірці 24 Каналу вас очікують романтичні комедії, присвячені темі кохання, серед яких такі фільми, як "Любов у квадраті", "Чотири весілля і один похорон" та "Пригоди у Веґасі". Бажаємо вам приємного перегляду!

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"Чотири весілля та похорон" / Four Weddings and a Funeral

Рік: 1993

Режисер: Майк Ньюелл

Рейтинг IMDb: 7,1

Актори: Енді МакДавелл, Г'ю Ґрант, Джеймс Фліт та інші.

Чарльз, 32-річний англієць і людина з глибоким інтелектом, завжди почував себе дуже напружено, коли розмовляв про можливе одруження. Проте одного дня, під час весільної церемонії свого друга, він зустрічає чарівну американку Кері, і ця зустріч руйнує його оборонну стратегію, як ніколи раніше.

"Чотири весілля та похорон": дивіться трейлер

"Реальне кохання" / Love Actually

Рік: 2003 рік

Режисер: Майк Ньюелл

Рейтинг IMDb: 7,7

Актори: Г'ю Ґрант, Білл Наї, Ліам Нісон, Емма Томпсон та інші.

Кохання може бути прекрасним і вічним, незабутнім, сумним, несподіваним, небажаним, незручним і нерозгаданим. Кохання дійсно впливає на все навколо нас. Долі та романи кількох лондонців переплітаються, міксуються і досягають свого вищого пункту напередодні Різдва – знову, знову і знову, призводячи до різноманітних романтичних, веселих і іноді сумних результатів.

"Реальне кохання": дивіться трейлер

"Пригоди у Веґасі" / What Happens in Vegas

Рік: 2008 рік

Режисер: Том Вон

Рейтинг IMDb: 6,1

Актори: Кемерон Діаз, Ештон Кутчер, Роб Кордрі, Лейк Белл та інші.

Після ночі розваг у Місті Гріхів, двоє абсолютно незнайомих людей прокидаються в одному ліжку і намагаються відтворити події попереднього вечора. Виявляється, що вони одружилися і виграли величезний джек-пот. І ось, прокидаючись зі своїми власними планами, молодята розробляють стратегію, як відмовитися від свого нового "партнера" і отримати всі гроші. Там, де "гроші в грі", любов здається далеко не головною. Але, як кажуть, у Вегасі стається всяке.

"Пригоди у Веґасі": дивіться трейлер онлайн