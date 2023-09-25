Любовь или нет: что происходит между Тейлор Свифт и Тревисом Келсом

Американская певица Тейлор Свифт продолжает подогревать слухи о своем романе с футболистом Тревисом Келсом. В воскресенье, 24 сентября, она посетила игру звезды "Канзас-Сити Чифс" вместе с его мамой.

Тревис впервые заинтересовался Тейлор еще в июле этого года. А на днях заявил, что "перебросил мяч на ее сторону поля". Что это может означать и какие отношения на самом деле объединяют этих двоих – читайте дальше.

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Роман или нет

Впервые Тревис Келс заговорил о Тейлор Свифт в своем подкасте "Новые высоты", который ведет вместе с братом Джейсоном. Он рассказал, что посетил один из концертов певицы и хотел передать ей свой номер телефона на браслете дружбы.

Это особые аксессуары, являющиеся символом песни Тейлор из альбома "Midnights". Многие поклонники надевают их на концерт, а затем во время выступления кумира обмениваются ими.

Я был немного огорчен тем, что не смог передать ей один из браслетов, который сделал для нее. Она ни с кем не встречается или, по крайней мере, не хотела встречаться со мной. Итак, я воспринял это лично,

– заявил Келс.

Как пишет издание Daily Mail, Тревис и Тейлор общаются и мужчина очень заинтересован певицей. Артистка поддержала Келса вместе с его матерью Донной во время игры "Канзас-Сити Чифс" против "Чикаго Берс". В VIP-секторе они активно болели и подбадривали команду.

Ранее сообщалось, что Тревис хотел бы пригласить Тейлор на свидание и понять, могут ли их потенциальные отношения получить продолжение. Как говорят приближенные к звездам люди, единственная проблема – время и графики обоих. А еще им трудно собраться куда-нибудь так, чтобы их не застукали любознательные папарацци.

Это не органично для Тревиса и его симпатий, но ему, конечно, нравятся слухи, потому что он на самом деле хотел бы встречаться с Тейлор, если бы она дала ему шанс,

– говорят инсайдеры.

Сама обладательница Грэмми пока публично не прокомментировала слухи о романе.