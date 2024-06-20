Проблема сестер-невест

Этой историей невеста (назовем ее Анна, чтобы не путаться) анонимно поделилась на онлайн-форуме. Она просила совета у незнакомцев, ведь не знает, правильно ли поступила.

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Анна уже больше года планировала свадьбу со своим возлюбленным Раджем. Женщина решила склониться к индуистской религии своего отца и праздновать особый день по индийским традициям, которые предусматривают масштабное празднование в течение нескольких дней.

Ее сестра Сара планировала более скромную христианскую свадьбу, подражая религии матери.

Недавно Сара подошла ко мне, выразив беспокойство, что моя свадьба может затмить ее, особенно потому, что моя экстравагантная и предусматривает многодневные празднования. Сара спросила, могу ли я "смягчить" свою свадьбу, подумать о ее отложении или даже сделать церемонию полностью христианской, чтобы сбалансировать ситуацию,

– рассказала Анна.

Женщина была ошарашена такой просьбой, ведь именно она первой выбрала дату свадьбы. Уже позже ее сестра решила выйти замуж в тот же период. Анна не собирается переносить или менять формат свадьбы, ведь это повлечет за собой дополнительные финансовые расходы.

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Родители выбрали разные стороны

Сара также отметила, что их родственникам будет финансово сложно посетить два масштабных события. Однако Анна заметила, что список их гостей лишь немного совпадает.

Я объяснила, что наши культурные традиции разные, и обе свадьбы будут особенными по-своему,

– добавила Анна.

Саре такой ответ не понравился и она очень разозлилась. Невеста обвинила свою сестру в "эгоизме" и "равнодушии" к ее чувствам. Эта ссора даже разделила семью – мать стала на сторону Сары и считает, что Анна должна изменить индуистскую свадьбу на христианскую. В то же время отец на стороне Анны и говорит, что обе дочери должны иметь такую свадьбу, о которой мечтали.

В комментариях пользователи поддержали Анну и призвали ее не менять свою свадьбу. Они отметили, что поведение Сары является детским и эгоистичным.