Клэр поделилась своей историей на популярном форуме Reddit, рассказывает Love 24. Она заметила, что в свой в теории самый счастливый день жизни чувствовала себя нежеланной и ненужной. От свадьбы остались крайне гнетущие воспоминания.

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Как самый счастливый день стал кошмаром для Клэр

Ко дню Х Клэр готовилась целый год. Она хотела, чтобы все было просто идеально. Однако не учла, что у родителей жениха – другие планы. Они имели твердое намерение заставить невесту страдать.

В общем излишне близкие отношения любимого с его родственниками всегда были проблемой для Клэр. Будущие супруги росли и взрослели в разных странах и разных культурах. Однако, в конце концов, когда мужчина научился выставлять границы, Клэр приняла его предложение.

В конце концов, конфликт с родственниками мужа заставил ее плакать прямо в день свадьбы. Все потому, что родственники жениха самостоятельно изменили свадебный декор и цветы, которые Клэр подбирала месяцами. Жених стал на сторону родственников. Это окончательно сломало Клэр.



Родственники жениха заменили свадебный декор Клэр / Unsplash

Брачная ночь закончилась тем, что я почувствовала себя в стороне и решила провести время как можно дальше от своего нового мужа. Больше не могла выдержать... Мне нужно было больше времени и места и я осталась с другом на следующие дни,

– рассказала она.

Пользователи сети из разных уголков мира поддержали Клэр. Ситуацию они назвали просто ужасной, а поступок родственников – недопустимым.