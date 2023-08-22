Жизнь как в сказке: невероятные подробности романа Риты Оры и Тайка Вайтити

Их разделяют 15 лет разницы в возрасте, но объединяет безграничную любовь. Они не пускают в свои отношения, но в нужный момент делятся самыми сокровенными моментами жизни. Певица Рита Ора и режиссер Тайка Вайтити очаровывают своей легкостью и вдохновляют чувствами.

Недавно пара отметила первую годовщину брака и впервые мужчина признался, что именно возлюбленная сделала ему предложение. Детали истории этой невероятной пары читайте прямо сейчас.

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Я сказал: "Да"

4 августа Рита Ора и Тайка Вайтити отпраздновали свою первую годовщину брака. К этой дате пара поделилась архивными снимками с Vogue Weddings и некоторыми непредсказуемыми подробностями! Оказывается, первой шагнула навстречу официальным семейным отношениям именно женщина.

Рита сделала мне предложение и я мгновенно сказал: "Да!",

– поделился мужчина.

Рита первой сделала предложение мужу / Джек Горлин

Это событие влюбленные очень тщательно скрывали. Когда в СМИ активно распространялись слухи, Тайка во всех своих интервью о Рите тактично и смешно убегал от тематических вопросов. Но любознательные папарацци накануне церемонии сфотографировали пару вроде бы с кольцами на пальцах. Впоследствии же инсайдерский источник издания People подтвердил изменение статуса обоих.

Для нас было интересно наблюдать за разными историями, которые люди придумывали, и все время держать подробности при себе. И мне нравится, что теперь мы можем поделиться тем, что на самом деле произошло,

– призналась Рита Ора.

Рита и Тайка отметили частную свадьбу / Джек Горлин

Их свадьба прошла в Лос-Анджелесе в небольшом кругу самых близких друзей. Очень небольшом – до 8 человек. Остальные приглашенные принимали участие в церемонии через Zoom. Рита была одета в роскошное белое платье и жемчуг своей мамы. А к алтарю невесту вела сестра.

У нас не было сервировки стола или каких-либо стрессовых вещей, связанных со свадьбой, и было приятно, что все было очень просто. Мои дочери были там, и они сделали все очень веселым и легким,

– делился режиссер.

История встречи

Рита не зря отметила о слухах, ведь она вместе с мужем не афишировала в деталях свою жизнь. По всей вероятности, они могли начать встречаться в 2018 году. Но только через несколько лет звезды вместе появлялись на красных дорожках. Без объяснений они просто держали друг друга за руки.

Пара активно посещала разные мероприятия / Getty Images

Вайтити и Ора делились разными забавными фотографиями в соцсети, поздравляли друг друга с праздниками и поддерживали в карьерных достижениях. Кстати, певица признавалась, что некоторое время чувствовала себя потерянной в своей профессии. А сама любовь придала смысл ее песням.

Одну из таких Рита Ора представила на первую годовщину свадьбы, а для видеоряда выбрала кадры из церемонии. "You & I" вошла в крайний альбом звезды, рассказывающий их историю любви. В процессе работы артистка совещалась с любимым, но он сказал ей только одно слово: "Делай".

Мне нравится обмениваться идеями с ним. Это очень круто и легко, и у него отличная перспектива и вкус. Я считаю, что этим альбомом он просто создал отличный прецедент для того, что мы потенциально могли бы сделать,

– поделилась Ора.

Сегодня и сейчас

Рита и Тайка продолжают вдохновлять своей любовью. Певица делится яркими как рабочими, так и семейными фотографиями в Инстаграмме. Кажется, ей с мужем удалось немного отдохнуть в кругу родных и друзей.

Я всегда хотела сказку, это то, что я любила с детства. Я искала любовь, партнера, поэтому я очень счастлива, что все это имею,

– рассказывала Рита.

А тем временем СМИ наполняются новыми слухами – говорят, что пара готовится стать родителями. Кстати, женщина не скрывала желания иметь ребенка, но когда придет время. И как бы то ни было, сразу публично комментировать изменение своего состояния она не собирается.