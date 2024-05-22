В детстве была гостьей на свадьбе своего мужа: откровенное признание женщины "взорвало" сеть

Рената Фадеа из Индонезии была просто шокирована, когда узнала, что в детстве побывала на свадьбе своего будущего мужа. Тогда ей было всего 9 лет. С любимым у Ренаты – разница в возрасте 38 лет.

Свадьба состоялась в 2009 году. Тогда Рената благополучно забыла о событии на много лет. В 2019 году девушка познакомилась с будущим мужем. К тому времени он уже был дважды разведенным.

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Как Рената узнала правду

В любимом Рената совершенно не узнала жениха, на свадьбе которого когда-то побывала. Вскоре пара поженилась, а в 2023 году у них родился первенец.

Листая фотоальбом мужа, Рената увидела фотографии с его второй свадьбы. Трудно представить, каким было удивление девушки, когда на них она узнала себя.

Рената поделилась историей в сети. Она заметила, что, несмотря на 38-летнюю разницу в возрасте, безумно влюблена в своего мужа, и они очень счастливы вместе.

Пользователи сети оставили Ренате много комментариев. Некоторые отмечали, что это совпадение свидетельствует: судьба давно все решила для влюбленных. В то же время были и те, кто усомнился в настоящем счастье этого брака. В Индонезии девушки нередко вынуждены выходить замуж за гораздо старших мужчин под давлением собственных семей.