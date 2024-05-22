Весілля відбулося у 2009 році. Тоді Рената благополучно забула про подію на багато років. У 2019 році дівчина познайомилася з майбутнім чоловіком. На той час він вже був двічі розлученим.

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Як Рената дізналася правду

У коханому Рената абсолютно не впізнала нареченого, на весіллі якого колись побувала. Невдовзі пара одружилася, а у 2023 році у них народився первісток.

Гортаючи фотоальбом чоловіка, Рената побачила фотографії з його другого весілля. Важко уявити, яким був подив дівчини, коли на них вона упізнала себе.

Рената поділилася історією у мережі. Вона зауважила, що, попри 38-річну різницю у віці, до нестями закохана у свого чоловіка, й вони дуже щасливі разом.

Користувачі мережі залишили Ренаті багато коментарів. Дехто наголошував, що цей збіг свідчить: доля давно все вирішила для закоханих. Водночас були й ті, хто засумнівався у справжньому щасті цього шлюбу. В Індонезії дівчата нерідко змушені виходити заміж за набагато старших чоловіків під тиском власних родин.