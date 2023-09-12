Женщины, не имеющие регулярных интимных отношений, могут чувствовать ухудшение настроения и самочувствия. Секс способствует выделению эндорфинов, гормонов счастья, которые бороться со стрессом.
Интересно 15 сексуальных вопросов, которые следует задать своему партнеру
Снижение желания и близости с партнером
Отсутствие секса может привести к понижению сексуального желания (либидо) и потере близости с партнером. Постоянный отказ от интимных отношений может привести к разрыву отношений или отрицательно повлиять на их качество.
Воздействие на репродуктивную систему
Сексуальная активность оказывает положительное влияние на работу репродуктивной системы женского организма. Регулярные интимные отношения могут снизить боль и дискомфорт во время менструации. Если секса нет, критические дни станут более продолжительными и неудобными.
Риск раннего бесплодия и приближение менопаузы
Долгий перерыв в сексуальной жизни может увеличить риск раннего бесплодия и приближение менопаузы. Секс помогает поддерживать репродуктивную систему в нормальном состоянии, а его отсутствие может привести к нарушениям в этом аспекте.
Воздействие на психическое здоровье и интеллектуальные способности
Отсутствие секса может повысить риск стрессовых ситуаций и негативно отразиться на интеллектуальных способностях. Секс считается одним из путей расслабления и отдыха и отказ от него может повысить уровень кортизола и снизить концентрацию внимания.
Секс полезен здоровью / Pexels